Thibau Nys gaat op zoek naar bevestiging in Ronde van de Toekomst: “Kijk ernaar uit om mij nog eens te meten met generatiegenoten”

Niet alleen in Utrecht wordt er gekoerst deze week, met de Ronde van de Toekomst start donderdag een aantrekkelijke meerdaagse uitdaging voor beloften in Frankrijk. De rittenkoers geldt traditioneel als een belangrijke waardemeter in het peloton. België reist af met een sterke selectie met onder meer Cian Uijtdebroeks en Thibau Nys.

Nys (19) kroonde zich vorig jaar tot Europees kampioen bij de beloften op de weg. Op het WK in Leuven finishte hij als zesde. Sindsdien ging het hard voor de jonge Baloise Trek Lion, die op 9 augustus met de Ronde van de Ain zijn eerste wedstrijd met de profs van Trek-Segafredo reed, een ploeg waar hij tot eind 2024 aan verbonden is. “Dat was wel een plezante ervaring”, stelt hij in een gesprek met Belga. “Het was vooral leuk om de ploeg eens wat beter te leren kennen, eens te proeven van wat me volgend jaar te wachten staat, te ondervinden hoe alles in zijn werk gaat. In de koers zelf had ik iets meer verwacht van de eerste rit, en in de andere twee ritten botste ik toch wel op mijn limieten. Zulke colletjes waarbij je langer dan 20 minuten moet klimmen, zijn toch wel lastig voor mij. Maar goed, die eerste koers is me goed meegevallen met de ploeg. Ik kijk uit naar wat nog komt.”

Maar eerst wacht nog de Ronde van de Toekomst, met de nationale ploeg. “Ik koerste nog niet veel wedstrijden tegen mijn generatiegenoten”, zegt Nys. “Ik weet dus niet goed wat ik mag verwachten. Ook voor het EK bij de beloften in Trento was dat voor mij een onbekende factor en dat zal nu niet anders zijn. Ik ken veel van mijn tegenstanders niet. In de Flèche du Sud (een koers van 2.2. niveau) waren er ook enkele regionale Franse teams van de partij die ook opdraven in de Ronde van de Toekomst, maar dat is geen maatstaf. Hier staan de beste beloften aan de start, van de ganse wereld. Veel jongens hebben al profcontracten, sommigen zelfs bij World Tourteams. Ik verwacht dan ook dat het niveau zeer hoog zal liggen.”

Conditie is goed

“Ik heb niet te klagen over mijn vorm”, stelt hij nog. “De conditie is goed en ik wil er samen met de ploeg iets mooi van maken. In de eerste vijf dagen zie ik enkele kansen voor mezelf. In het hooggebergte zijn Cian Uijtdebroeks en Lennert Van Eetvelt onze kopmannen. Ik weet dat die Alpencols een maatje te groot zijn voor mij. Het wordt zaak om hen in de eerste dagen van ongelukken te vrijwaren. Ik hoop daartoe mijn steentje bij te dragen en hopelijk kan ik zelf ook eens een mooi resultaat laten optekenen in die eerste dagen.”

“Ik zal tevreden zijn op het eind als ik het gevoel heb ik dat ik opnieuw een stap vooruit heb gezet, dat ik niet onder moet doen voor mijn generatiegenoten en dat ik kan meedoen voor de zege in de ritten die me liggen. In die etappes wil ik graag een bepalende rol spelen, mee koers maken en eindigen met een goed gevoel, de bevestiging krijgen dat ik helemaal op schema zit voor het crossseizoen.”

“Ik heb al een gans jaar goed gekoerst, veel bijgeleerd”, merkt hij nog op. “Maar in profkoersen weet je niet altijd goed waar je staat. Wanneer je bij de profs rijdt in de Baloise Belgium Tour of de Ronde van Wallonië, dan zoek je naar die bevestiging, maar dat vertaalt zich niet altijd in resultaten. Dan zie je niet altijd goed welke stappen je als renner hebt gemaakt, hopelijk kan ik dat wel zien in de Ronde van de Toekomst.”