Ex-Limburg United speler haalt zwaar uit naar club: “Ze zijn me nog geld schuldig”

Tre’Shaun Fletcher speelde afgelopen seizoen negen wedstrijden voor Limburg United. In november viel hij uit met een knieblessure, waardoor hij de rest van het seizoen niet meer in actie kwam. “Mijn behandeling door Limburg United was absoluut onaanvaardbaar en ze zijn me nog geld schuldig”, beweert de Amerikaan op de website van German Hoops. Fletcher wou ons niet te woord staan en verwees ons door naar de club. “Als club willen we hierop niet reageren”, aldus Maarten Bostyn. “Het is natuurlijk een flagrante leugen dat we hem nog geld moeten.” Fletcher is ondertussen gestopt met basketten, na een professionele carrière van slechts vier jaar. (jope)