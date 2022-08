Zomernoten swingt onder de schachtbokken

Het decor is uniek. Onder de schachtbokken van de steenkoolmijnen geniet publiek van Swoop, Sergio, Abba4U, Get Ready!, 2Fabiola en DJ Pat Krimson.Swoop en Sergio moeten het helaas met minder publiek doen door de loodzware hitte. Toch krijgen ze met hun enthousiasme de aanwezigen in een mum van tijd in de juiste sfeer.Een klein uurtje later is het plein dankzij ABBA4U aardig gevuld met nostalgische ABBA-hits als 'Dancing Queen' en 'Waterloo'. Maar het zijn de mannen van Get Ready! die het Mijnwerkersplein pas echt in feeststemming brengen. Ze doen het dan ook nog steeds als de beste: dansen, zingen, entertainen: het is hen op het lijf geschreven.Top of the bill: 2Fabiola en DJ PAT KRIMSON. Het is niet alleen hun 999ste optreden samen maar als talent van Houthalense bodem is het voor Loredana uiteraard een thuismatch.Ze hebben niet veel tijd nodig om het plein in vuur en vlam te zetten. Jong en oud, goede en minder goede dance moves. Iedereen geniet: artiest, publiek en crew.En dat geldt ook voor de laatste 20 minuten als DJ Jelle Van Daerl het overneemt van Patje.Het is duidelijk, Zomernoten onder de schachtbokken... deze editie smaakt zeker naar meer!(Foto's: Doeke/The Booking Company )