Ex-topman Olympische Spelen Tokio opgepakt op verdenking van corruptie

Een voormalig topman in de organisatie van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio is woensdag samen met drie andere mannen gearresteerd in het kader van een onderzoek naar mogelijke omkooppraktijken. Dat meldt de Japanse openbaar aanklager.

De 78-jarige Haruyuki Takahashi maakte deel uit van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van vorig jaar. Hij wordt ervan verdacht in 2017 omgerekend 320.000 euro ontvangen te hebben van de Japanse keten van kostuumwinkels, Aoki Holdings. Takahashi zou die som gekregen hebben na de ondertekening van een contract tussen zijn consultancybedrijf en de keten.

Volgens de Japanse politie zou Takahashi de steekpenningen ontvangen hebben “in de kennis dat het diende om hem te bedanken voor de gunstige en bevoordeelde behandeling” van Aoki Holdings. Ook Hironori Aoki, de 83-jarige voorzitter van het bedrijf, en twee andere topmannen werden gearresteerd.

© AP

In totaal werd er zo’n 51 miljoen yen gestort op een rekening van Takahashi, verspreid over een vijftigtal stortingen tussen oktober 2017 en maart 2022. De politie voerde afgelopen maand nog huiszoekingen uit bij Takahashi en Aoki, en in de kantoren van het organisatiecomité van de Spelen.

Takahashi was in het verleden topman bij de Japanse reclamereus Dentsu. Het was hem sinds 2014 verboden om geld of geschenken te aanvaarden in verband met zijn rol als bestuurslid van Tokio 2020. Hij ontkent bij de transactie van Aoki Holdings elk belangenconflict.