Van haarkleuring tot interieur: in het nieuwe kapsalon van Adele is alles natuurlijk

Sint-Truiden heeft er een kapster bij, eentje die volledig voor ‘puur natuur’ gaat met een nieuwe zaak in de Toekomststraat. “Natuurlijk leven én mensen helpen en verzorgen, dat is mijn leven”, vertelt kapster Adele Ramanaukaite.

De nieuwe kapperszaak in de Toekomststraat, vlakbij het station in Sint-Truiden, kreeg de naam Natuuurlijk, met drie u’s. “Ik hou van al wat natuurlijk is en in mijn nieuwe zaak kan ik dat combineren met mijn verlangen om voor mensen te zorgen”, vertelt Adele Ramanaukaite (37). “Gesteund door mijn man Tom kan ik deze nieuwe stap in mijn leven realiseren. Tom en zijn vader hebben het interieur helemaal zelf ingericht met uitsluitend natuurlijke materialen. Daarvoor gebruikten ze bloempotten, appelkisten en ander materiaal dat op het eerste zicht waardeloos lijkt. Ik heb een oproep gedaan en kreeg veel giften. Wat voor anderen rommel is, is voor mij een cadeau.”

“Ooit zat ik in het bedrijfsleven”, vertelt Adele. “In de technische wereld als advanced technical advisor. Later gaf ik op een bank adviezen aan klanten. Daarnaast was ik privé al heel lang bezig met natuurlijke producten. Toen ik de kans zag om een opleiding te volgen en ik aansluiting kon vinden bij Hairborist, was de keuze snel gemaakt.”

© RUDC

Droog haar

Adele zet volop in op natuurlijke, biologische, milieu- en diervriendelijke producten en plantenkleuring. “Ik werk met het biologische kwaliteitslabel Ecogarantie, dat heel strenge regels hanteert”, vertelt de kapster. “In tegenstelling tot de chemie, die oppervlakkig werkt, hanteer ik een verzorgingsmethode die de interne structuur van het haar weer opbouwt. Zo kan ik mensen helpen met droog of kapot haar. Ook klanten die een chemokuur krijgen of gekregen hebben, kan ik verder helpen. Dat doe ik in drie stappen: revitaliseren, reinigen en hydrateren.”

Graag een ander kleurtje? Ook dat kan bij Adele. “De shampookleuring is puur natuurlijk, zonder chemische elementen. Wist je trouwens dat je haar kleuren gezond kan zijn? Ik heb het zelf uitgeprobeerd en ook op mijn dochter probeer ik wel eens producten uit. Maar je kan niet lichter gaan dan de kleur van je eigen haar.” Adele kijkt uit naar de komende weken. “Het is best wel spannend, zo een eigen zaak uitbouwen”, lacht ze. “Ik hoop dat vele dames en heren de weg naar mijn kapsalon zullen vinden.”

Praktische info

Kapsalon Natuuurlijk

Toekomststraat 20, 3800 Sint-Truiden

0497/94.65.78, natuuurlijk@outlook.com

www.natuuurlijk.be