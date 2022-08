OVERZICHT. Meer dan twintig toffe ontbijtadresjes waar ouders kunnen uitblazen op 1 september

Ontbijten in het park, met zicht op een idyllische vijver? Dat kan bij Park Ven in Diepenbeek. — © RR

1. Het Menneke in Hasselt

In de schaduw van het TT-center in hartje Hasselt kan je niet alleen zalig soezen, maar ook lekker smikkelen. Hotel Het Menneke serveert twee ontbijtformules: ‘Het Menneke’ aan 17 euro en een klein ontbijt aan 9,5 euro. Ontbijten kan van 8.30 tot 11 uur, reserveren is aan te raden.

Info: Maastrichterstraat 48 in Hasselt. www.hetmenneke.be

2. La Fille d’Oscar in Herk-de-Stad

Deze landelijke B&B opent speciaal op 1 september de deuren om mama’s en papa’s te ontvangen voor een lekker ontbijt. Maak je keuze uit maar liefst zeven ontbijtformules. Prijzen variëren van 16 euro tot 29 euro. Reserveren is een must.

Info: Korpsestraat 84 in Herk-de-Stad. www.lafilledoscar.be

3. Tuinkaffee in As

Shoppen en ontbijten, dat zijn twee leuke vliegen in één klap op 1 september. Van ontbijtgerechten tot pancakes en brunches … Tussen 9 en 11.30 uur kan je ervoor terecht in het Tuinkaffee. Reserveren is verplicht.

Info: Bevrijdingslaan 157 in As. Open: di t.e.m. za van 9 tot 19 uur. www.tuinkaffee.be

4. Wonderland in Bocholt

Koeken, taart, gebak en … ontbijt. Wonderland serveert het allemaal. Op 1 september zijn ze zelfs extra geopend, zodat je de dag goed kunt starten. Welkom vanaf 8.30 uur. Reserveren is aan te raden.

Info: Heuvelstraat 64 in Bocholt. www.wonderland-bocholt.be

5. Josephine in Wellen

Lokaal en lekker, dat zijn de hoofdingrediënten bij Josephine in Wellen. Je krijgt producten recht van bij de boer op je bord. Bovendien hebben ze een eigen moestuin waarin ze zelf groenten en fruit kweken en de confituur mee maken die je bij je ontbijt krijgt.

Info: Ulbeekstraat 30 in Wellen. Open: vrij, za, zo 9-17 uur, maar uitzonderlijk ook open op 1 september van 8.30-17 uur. www.instagram.com/josephine.ulbeek/ Reserveren via 0478/31.79.92

6. El Verde in Genk

Ga je graag eens voor plantbased? De kersverse ontbijt– en lunchzaak El Verde is dan the place to be. Moeilijk kiezen van de kaart? Ga dan voor het uitgebreide mixed ontbijt (22 euro). Daarmee proef je van alles wat.

Info: Winterslagstraat 35 in Genk. Open: 1/09 8-15 uur. Reserveren is niet nodig. www.instagram.com/elverdeofficial

7. Bar Daph in Hasselt

Een ontbijtbar met zoete zondes én gezonde opties… bij Bar Daph is er voor elk wat wils. Op 1 september serveren ze een back to school-ontbijt (18 euro) , maar à la carte is natuurlijk ook een optie. Reserveren is aangeraden, maar niet verplicht.

Info: Botermarkt 22 in Hasselt. Op 1 september kan je er terecht van 9 tot 17 uur. www.bardaph.be

8. Maison Dix Hasselt

Een dagje shoppen in Hasselt start bij Maison Dix. Kies uit een Frans ontbijt (16,60 euro), een Maison Dix ontbijt (25,90 euro) of ga à la carte. Reserveren is aan te raden.

Info: Badderijstraat 10 in Hasselt. Open: ma t.e.m. vrij 8.30-17 uur. Zo 9.30-15 uur. Di gesloten. www.maisondix.be

9. De Posterijen in Sint-Truiden

Een kakelvers ontbijtje in de oude postgebouwen van Sint-Truiden? Bij De Posterijen kies je uit twee ontbijtformules: La Grande Poste aan 20 euro of La Petite Poste aan 10 euro. Reserveren is een must.

Info: Stapelstraat 27A in Sint-Truiden. Open: di t.e.m. za 8.15-17 uur. www.posterijen.be

10. Park Ven in Diepenbeek

Ontbijten in het park, met zicht op een idyllische vijver? Dat kan bij Park Ven in Diepenbeek. Op 1 september serveren ze tussen 9.30 en 11.30 uur een uitgebreid back-to-school-ontbijt aan 30 euro per persoon. Reserveren is verplicht.

Info: Kapelstraat 70 in Diepenbeek. www.park-ven.be

11. Maison Blanche in Hasselt

Na een hectische ochtend kom je tot rust bij Maison Blanche. Geniet van een Feel Good-ontbijt (25 euro) of mag het iets meer zijn met de Deluxe variant (25 euro)? Veggie en glutenvrij kan ook op aanvraag. Reserveren is een must.

Info: Maastrichterstraat 82 in Hasselt. Open: 9-16 uur. www.maison-blanche.be

12. Marloo’s in Hasselt

Ontbijten in een relaxte en funky sfeer? Dan is Marloo’s the place to be. Wat dacht je van een Breakfast Burger, French Toast, pancakes of granola? Het aanbod is uitgebreid. Reserveren is niet nodig, maar wees er dan wel vroeg bij.

Info: Minderbroedersstraat 5 in Hasselt. Open 9-17 uur. Keuken geopend tot 16 uur. www.marloos.be

13. Two Oh Five in Maasmechelen

Op de eerste verdieping van The Bakery kan je terecht bij koffie- en ontbijtbar Two Oh Five om die eerste schoolmomenten door te spoelen. Op 1 september is er zelfs een speciaal brunchbuffet voorzien vanaf 9 uur. Reserveren is verplicht.

Info: Terhillslaan 4 in Maasmechelen. Open 9-17 uur. www.panerex.com

14. Mokka in Genk

Start je de dag met grote honger? Dan is de uitgebreide brunchplank in dit gezellige zaakje een echte aanrader. Een klein hongertje? Kies dan à la carte uit de vele ontbijtgerechtjes. Reserveren is een must.

Info: Rootenstraat 27 in Genk. Open: di t.e.m. za 9.30-18 uur. Reserveren via 0470/61.23.53. www.mokkagenk.be

15. Limonata in Genk

Eerst was het de supermarkt van zijn vader, nu baat Emrullah Guvenc er samen met zijn vrouw een stijlvolle brunch- en lunchroom uit. Smul van een Turks ontbijt (16 euro), of ga voor healthy, deluxe of waarom niet: het pancake ontbijt. Reserveer om zeker te zijn van je plekje.

Info: Stalenstraat 17 in Genk. Uitzonderlijk open op 1 september, van 9-14 uur. www.limonatabar.be

16. Brunchie in Genk

In hartje Genk kan je in deze trendy en cosy zaak gezellig ontbijten en brunchen met o.a. pancakes en bagels, of bestel een Brunchie plankje (18 euro). Veggie kan ook.

Info: Fruitmarkt 16 in Genk. Open: 9-18 uur. www.brunchie.be

17. ’t Soete Huys in Tongeren

In het centrum van onze historische parel start je de dag met een stevig ontbijt bij ’t Soete Huys. Hier kies je voor een standaardontbijt (20 euro) of een luxeontbijt (22,50 euro). Reserveren is een must.

Info: Sint-Truiderstraat 40 in Tongeren. www.hetsoetehuys.be

18. Coco-Chelle in Geetbets

In het landelijke Geetbets kan je bij Coco-Chelle helemaal tot rust komen met een lekker ontbijt. Kies à la carte of ga voor een van de ontbijtformules: klein ontbijt (12,5 euro), groot ontbijt (21 euro) of Coco-Chelle Brunch (32 euro). Op 1 september is Coco-Chelle uitzonderlijk geopend om 8.30 uur. Reserveren is aan te raden, maar niet verplicht.

Info: IJzerwegstraat 2 in Geetbets. www.coco-chelle.be

19. BBC in Hasselt

BBC, dat is breakfast, brunch & coffee. Vanaf 9 uur kan je er terecht om de dag een kickstart te geven. Ga voor een klassiek ontbijt of een uitgebreider BBC Breakfast tussen 9 en 11 uur. Liever brunch all day? Dat kan ook. Reserveren is een must.

Info: Zuivelmarkt 13 in Hasselt. www.bbchasselt.be

20. De Lou in Pelt

In het noordelijke puntje van Limburg vind je De Lou, een gezellige koffiebranderij/ontbijt –en lunchbar. Ze serveren ontbijtformules die luisteren naar de nostalgische namen Lou, Odette, Maurice en Oscar. Reserveren is verplicht.

Info: Lindelsebaan 9 in Pelt. Open op do van 8.30–18 uur. www.delou-coffee.be

21. Happy Seasons in Lommel

Van ontbijt tot high-team … In deze Lommelse ontbijtbar smul je de hele dag door. Ga je voor een klein ontbijt (6 euro), een groot (12,50 euro) of en deluxe ontbijt (17,50 euro)? Reserveren is verplicht.

Info: Mudakkers 23 in Lommel. Open op do van 8.30-17.30 uur. www.happyseasons.be