Beringse vader (48) zet drugshandeltje op, ook zijn zoon (22) die cipier is voor rechter

Momenteel verblijft de vader in de gevangenis. In de rechtbank draaide hij niet rond de pot en bekende de feiten. Hij verkocht cannabis en in mindere mate speed en cocaïne. Bij een huiszoeking in januari dit jaar troffen de speurders 206 gram cocaïne, 287 gram cannabis en 1 kg speed in een kluis aan. Daarnaast was hij nog in het bezit van 10.000 euro cash, een xtc-pil en Kamagra (erectiepillen). De Beringenaar leefde na twee ongevallen van een invaliditeitsuitkering. “Ik kon er wel van leven, maar kon er mijn drugs niet van bekostigen dus begon ik te dealen. Een grote blunder. Nu ben ik zeven maanden clean. Dat lukt me ook in de gevangenis.” Uit onderzoek bleek dat hij al anderhalf jaar verkocht. Er hangt hem twee jaar cel en 8.000 euro boete boven het hoofd. De verdediging vroeg om uitstel op te leggen. Voor de zoon, die nota bene aan de slag is als cipier, was de procureur milder. De jongeman dealt volgens het parket niet en was in het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis. “Ik gebruik niets meer”, klonk het. Vonnis op 2 september.