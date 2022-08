ACV deelt blikjes Red Bull uit aan personeel Brussels Airlines: “Willen hen vleugels geven”

“De actie is eerder ludiek van aard”, zegt ACV-secretaris Jolinde Defieuw. “We willen de mensen een hart onder de riem steken, hen laten weten dat we nog steeds ijveren voor een lagere werkdruk en een signaal geven aan de directie dat we dit probleem niet laten liggen. Door blikjes Red Bull uit te delen willen we het personeel vleugels geven om de rest van de zomer door te komen.”

Volgens Defieuw is de zomer van de Brussels Airlines-werknemers al “zwaar” geweest. “De vluchtcombinaties zijn niet altijd evident. Mensen die als reserve ingeroosterd staan, moeten steeds vaker inspringen. De roosters voor september zijn ook uitgedeeld: daar volgt ook nog een zware periode.”

Eind juni van dit jaar moesten er door stakingen van het cabinepersoneel 316 vluchten van Brussels Airlines geannuleerd worden op drie dagen tijd. Dat had een impact op zowat 40.000 passagiers.

De onderhandelingen met de directie verlopen ondertussen “constructief”, meldt de ACV-secretaris nog. Ook de directie van Brussels Airlines laat in een korte reactie op de actie weten dat er “de afgelopen weken constructief werd gewerkt aan verschillende zaken in daarvoor opgestelde werkgroepen”.

Op 23 augustus is de volgende vergadering gepland. “Dan zitten we opnieuw samen met alle sociale partners om de vooruitgang en verdere stappen te bekijken”, zegt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines.