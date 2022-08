Evy Gruyaert gaat trouwen: “Mijn meisjesdroom waargemaakt”

Evy Gruyaert en Frederik De Proft zijn al elf jaar een koppel en hebben al twee kinderen - Alec (9) en Helena (5) - samen. Nu gaan ze ook in het huwelijksbootje stappen. “Tegenwoordig straal ik nog wat meer”, zo schrijft Gruyaert op Facebook. “Want de persoon met wie ik reeds twee kinderen op de wereld mocht zetten - de grootste connectie die je met iemand kan hebben - met wie ik al een heel parcours heb gereden, heeft na 11 jaar samen zijn dé ultieme move gedaan en mijn meisjesdroom waargemaakt. Hij heeft me ten huwelijk gevraagd… And I Said Yes.”