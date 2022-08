Londen ontzet na dodelijke mesaanval op man in rolstoel

In de Britse hoofdstad Londen is een oudere man in een elektrische rolstoel met een mes om het leven gebracht. De stad is geschokt door de mesaanval.

Volgens de politie gebeurde de mesaanval dinsdagnamiddag in het westen van Londen. Het slachtoffer was tussen 80 en 90 jaar en stierf ter plaatse.

Een verdachte is er niet. De politie vraagt iedereen die in het verkeer was op het ogenblik van de feiten met een camera in het voertuig of op de helm, zich te melden.

“Dit is een verschrikkelijk incident dat bij de mensen ter plaatse en in heel Londen grote ongerustheid zal veroorzaken, wat te begrijpen is”, zei Sean Wilson van Scotland Yard in een verklaring.

Burgemeester Sadiq Khan zei ontzet te zijn over de mesaanval. “Mijn gedachten zijn bij de geliefden van het slachtoffer”, aldus de Labour-politicus op Twitter.

In Engeland en vooral in Londen komt het vaak tot dodelijke mesaanvallen. De slachtoffers zijn echter overwegend jonge mannen.