NASA maakt maanraket in gereedheid voor lancering eind deze maand

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA brengt zijn SLS-raket momenteel in gereedheid voor een eerste testvlucht die gepland staat op 29 augustus. Het gaat om de krachtigste raket in een halve eeuw tijd, die astronauten opnieuw naar de maan (en verder) moet brengen.

Traag maar gestaag - met een topsnelheid van amper iets meer dan één kilometer per uur - wordt het Space Launch System (SLS) sinds dinsdagavond van het NASA-assemblagegebouw naar lanceerplatform Pad 39B van het Kennedy Space Center in Florida gerold. Normaal gezien moet de bijna 100 meter hoge raket acht à tien uur later de bestemming bereiken.

De eerste vlucht staat al gepland op 29 augustus. Het gaat om een test, zonder bemanning aan boord, al is het wel de bedoeling om bij toekomstige missies astronauten te vervoeren.

Ruimtemissie Artemis 1 zal een nog onbemande capsule in een baan om de maan brengen. In 2024 volgt met Artemis 2 een bemande capsule. En voor een mens op de maan hoeven we dit keer niet te wachten tot nummertje 11: al bij Artemis 3 in 2025 of 2026 wil de VS weer voet op de maan zetten. NASA hoopt dat een vrouw dan de eerste pas zet. In de jaren 2030 - of kort erna - wil de ruimtevaartorganisatie astronauten naar Mars sturen.

Op 11 december is het exact 50 jaar geleden dat er op het laatst een man op de maan wandelde. Die eer viel toen te beurt aan Gene Cernan, een astronaut die deel uitmaakte van de Apollo 17-missie.