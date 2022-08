Verslaafde dakloze plundert kassa’s bij twee Truiense horecazaken: “Niemand wilde mij helpen”

Een 49-jarige dakloze hangt twee jaar cel boven het hoofd voor inbraken in ’t Fonduehuisje en ijssalon Vica in Sint-Truiden. Begin juli plunderde hij er de kassa’s en ging er in totaal met een buit van 900 euro aan vandoor.

De veertiger moest via de snelrechtprocedure woensdag voor de Hasseltse correctionele rechtbank verschijnen. Hij bekende de feiten. De betichte kon ook moeilijk anders, want zowel op 7 als op 9 juli was hij telkens op beelden van bewakingscamera’s te zien. Momenteel verblijft de verdachte in de gevangenis. “Ik leef al drie jaar op straat. Niemand wil mij helpen”, gaf hij als verklaring voor zijn daden. De Truienaar gaf ook aan dat het niet de meest geschikte plek is om aan zijn drugsverslaving te werken. “Daar brengen ze u de drugs tot aan uw deur. Ik wil opgenomen worden om af te kicken van mijn verslaving. Het maakt niet uit waar. Ik heb het nog nooit geprobeerd en ik wil weer een paspoort hebben”, klonk het. De procureur schetste hoe de verdachte bij Vica de glazen toegangsdeur kapot sloeg en bij ’t Fonduehuisje wist binnen te dringen door de kelderdeur in te beuken. “Er is sprake van wettelijke herhaling. Ik vorder twee jaar cel.” Zijn advocate verzocht om een werkstraf, maar kreeg daarvoor negatief advies van het openbaar ministerie. “Dat is een illusie.” Vonnis op twee september.