BINGETIP. Better Call Saul is een briljante prequel die je een schoen doet opeten van de spanning

Het mag wel eens gaan ophouden. Dan ­hebben we het over de droogte, het uitblijven van een doortastend klimaatbeleid en dat trottoirparkeren van de buurman van drie huizen verderop. Wat niet hoeft op te houden, is Better Call Saul. Maar na zes seizoenen doet het dat toch. De allerlaatste aflevering verscheen dinsdag online.

Het afscheid zat er natuurlijk aan te ­komen. Van de reeks – een prequel op Breaking Bad – was vooraf geweten dat ze de zes jaar zou overspannen die voorafgingen aan de carrièreswitch van Walter White, de iconische rol van Bryan Cranston. Dan ben je op een bepaald punt klaar. De smoezelige Saul Goodman (Bob Odenkirk) had zich in die eerdere (narratief gezien latere) reeks pas in de achtste aflevering van het tweede seizoen ­vertoond. Die episode titelde showrunner Vince Gilligan ‘Better Call Saul’. Profetisch? Het is natuurlijk de leuze aan de gevel van Goodmans kantoor.

Een schertsfiguur, zo kenden we Saul. ­Alleen maar spotgoedkope praatjes en façade, ­moreel compleet bankroet. Een loser die zichzelf voorhield dat hij aan het winnen was. Geen wonder dat Gilligan en schrijfbroeder Peter Gould eerst op een komische en spitante spin-off zaten te broeden.

© Michele K.Short/AMC/Sony Pictures Television

Jimmy McGill

Maar er schuilt meer tragiek in zo’n ploert dan je zou denken. Of toch in wie hij was voor hij als Saul Goodman door het leven zou gaan. Want dat leerden we in deze geniale prequel: je komt niet ter wereld als zo’n Goodman. Om hem te worden, moest Jimmy McGill – Goodmans geboortenaam – hem eerst spelen. In de pilootaflevering zagen we hem die theatrale flair oefenen in de toiletten van een gerechtsgebouw.

Elke aflevering begon dan weer met een scène in zwart-wit die liet zien hoe het McGill (of Goodman, zo je wil) verging in de jaren na Breaking Bad. In die levensfase heet hij Gene Takovic, werkt hij in een keten van kaneelkoeken en is hij panisch om ontmaskerd te worden door passanten uit zijn vorige leven. Nu de reeks haar finale nadert, zijn die fragmenten langer en minder anekdotisch. Ze leggen de resterende, nog ontbrekende puzzelstukjes en nemen zo elke twijfel weg over wie uiteindelijk de bovenhand kreeg in de antiheld, Jimmy dan wel Saul.

© Michele K.Short/AMC/Sony Pictures Television

Wie Breaking Bad gezien heeft, weet ­natuurlijk welke personages al zeker niet het loodje leggen in de soms brutale confrontaties. Maar dat hindert niet. Better Call Saul blijft op z’n best wanneer het laat zien hoe je lot zomaar je leven kan worden, tenzij je de keuze maakt om daar tegenin te gaan.

Om maar te zeggen dat we bezorgd zijn om Kim Wexler, McGills (eens) goudeerlijke partner (in crime), die een steeds bedenkelijker pad opgaat. Kan iemand haar anders even bellen?

‘Better Call Saul’, seizoen 6, vanaf nu op Netflix