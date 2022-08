Britse inflatie stijgt tot boven de 10 procent

In Groot-Brittannië is de inflatie nog verder opgelopen. De consumentenprijzen stegen in juli met 10,1 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, zo maakte het nationale statistiekbureau ONS woensdag in Londen bekend. De stijging viel volgens het ONS grotendeels toe te schrijven aan de voedselprijzen en de prijzen van basisproducten zoals toiletrollen en tandenborstels.