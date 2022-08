Boekentips: zo maak je een lezer van je kind of ontdek je zelf de vijftig invloedrijkste verhalen aller tijden

Deze week vooraan in onze boekenkast: een Duitse roman en een verzamelwerk van literaire klassiekers, maar ook een boek over hoe je kinderen warm maakt voor letters en welgevormde zinnen.

Zo maak je een lezer

Pamela Paul

Verspreid over vier hoofdstukken gidst Zo maak je een lezer je door de verschillende fases van een kinderleven met leeftijdsgebonden suggesties om de liefde voor boeken aan te moedigen. De Hasseltse Tine Poesen nam de vertaling en aangepaste Nederlandstalige tips mee voor haar rekening.

Pelckmans, 144 blz., 20 euro

Dromer

Benedict Wells

Een niet eerder vertaalde roman uit het oeuvre van bestsellerauteur Benedict Wells. Jesper Lier verhuist na zijn eindexamen en de dood van zijn vader van München naar Berlijn. Aan zijn moeder en thuiswonende broertje schetst hij in telefoongesprekken een rooskleurig beeld van zijn leven. Maar in werkelijkheid gaat zijn leven nergens heen.

J.M. Meulenhoff, 288 blz., 22,99 euro

Een kleine wereldgeschiedenis in 50 boeken

Daniel Smith

Daniel Smith neemt ons mee op een historische excursie langs de vijftig invloedrijkste boeken aller tijden, van het Epos van Gilgamesj – een van de oudste literaire werken van circa 2100 v.C. – en de filosofische werken van Plato en Confucius tot de tijdloze werken van William Shakespeare en de belangrijkste werken van recentere auteurs als Stephen Hawking en Nelson Mandela.

Spectrum, 336 blz., 18,99 euro

Stikdonker

Kim Faber en Janni Pedersen

Een nieuwe case voor het boeiende detectiveduo Martin Juncker en Signe Kristiansen. Na zijn tijdelijke ballingschap in Sandsted keert inspecteur Juncker terug naar Kopenhagen. Rechercheur Kristiansen is blij dat haar partner terug is, al is rust de collega’s niet lang gegund.

Harpercollins, 400 blz., 22,99 euro

Draai rond mijn lichaam

Elo

Boekje voor peuters tot 3 jaar. Wat groeit er op je hoofdje? Een worstje? Een stokje? Nee! Het is haar. Draai aan het rad en geef het monster de juiste haardos, wenkbrauwen, mond… Of laat hem er met de andere combinaties lekker gek uitzien.

Standaard Uitgeverij, 10 blz., 14,99 euro

