Tweeling goudkopleeuwaapjes geboren in ZOO Planckendael

Schattig babynieuws uit ZOO Planckendael. In het dierenpark in Muizen (Mechelen) werden vorige maand twee kleine goudkopleeuwaapjes geboren. De geboorte van de aapjes is goed nieuws voor het kweekprogramma, dat al sinds de jaren 70 gecoördineerd wordt door ZOO Antwerpen en Planckendael.

De goudkopleeuwaapjes werden precies een maand geleden, op 17 juli, geboren. “Het is geweldig om de tweeling bezig te zien”, reageert verzorger Daan enthousiast. “Ze stellen het goed en drinken goed bij moeder Matty. Ook Greta, een andere vrouwtjesaap, helpt bij de verzorging van de kleintjes. Samen met vader Pablo vormen ze een fijne en levendige groep. Ze zorgen voor heel wat leven in de brouwerij in hun verblijf, waar je als bezoeker trouwens kan doorwandelen.”

Het ene jong heeft een geel kopje, terwijl het andere oranje manen heeft. Ze zijn dus goed uit elkaar te houden. “Maar we weten nog niet of het mannetjes of vrouwtjes zijn”, legt Daan uit. “Dat kunnen we pas zien wanneer ze loskomen van de moeder. Dat duurt waarschijnlijk nog wel even, want nu zijn ze nog het liefst zo dicht mogelijk bij haar. Wat we wel al zeker weten, is dat hun naam zal beginnen met een letter X. Dat is zo voor ieder kleintje in Planckendael dit jaar.”

Stamboekhouder

De geboorte van de tweeling is goed nieuws voor het internationaal kweekprogramma. Sinds 1978 zijn ZOO Antwerpen en Planckendael stamboekhouder van de bedreigde klauwapensoort, die alleen in het Atlantisch kustregenwoud in het Braziliaanse Bahia voorkomt. Wetenschappers van de dierentuinen zetten zich ook al twintig jaar in voor het conservatieproject BioBrasil. Met dat project wordt een evenwicht gezocht tussen biodiversiteitsbehoud en economische rentabiliteit.

Op de website van ZOO Science vind je meer info over dat project en kom je onder andere te weten hoe chocolade de goudkopleeuwaapjes kan redden.

© ZOO Planckendael / Jonas Verhulst

