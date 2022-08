Toeristen komen wel erg dichtbij om vechtende bizons te filmen: “Hoe dom” — © Storyful via Reuters

Twee bizons zien vechten op het midden van een weg: je ziet het niet elke dag. Reden genoeg voor deze toeristen om het spectaculaire schouwspel vast te leggen, al kwamen sommige bezoekers in Yellowstone National Park wel erg dichtbij om de dieren te filmen. Een koppel stond zelfs op amper enkele meters van de vechtende bizons en leken niet te beseffen dat ze in gevaar waren. “Jullie moeten achteruitgaan!”, klonk het bij andere omstanders. “Anders gaan ze jullie doden!”

Volgens Cindy Shaffer, de maker van de videobeelden, gaat het om “een schoolvoorbeeld van wat je niet moet doen in Yellowstone National Park”. Volgens het park moeten bezoekers ruim twintig meter afstand houden van bizons en andere grote dieren. “Elk jaar worden er mensen in Yellowstone gespietst, waarbij sommigen zelfs om het leven komen.” In deze situatie bleven alle ooggetuigen ongedeerd.

