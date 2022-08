300 deelnemers voor kermislopen in Kozen

Met de lopen voor zowel kinderen als volwassenen had Kozen Kermis er een attractie bij. In totaal kwamen zo’n 300 deelnemers aan de start.

Eerst was het de beurt aan de kinderen. De kleuters startten met een eendjesloop, zo konden ze al oefenen voor het eendjesvissen later op de kermis. Daarna stegen de afstanden samen met de leeftijden: 500 meter voor kinderen uit het eerste tot derde leerjaar, 1.000 meter voor de kinderen van het vierde tot zesde leerjaar. In totaal kwamen er 100 kinderen aan de start. Zij kregen allemaal een medaille. Later op de avond volgden dan de langere afstanden voor jongeren en volwassenen. Zowel bij de 5 als de 10 kilometer kwamen telkens zo’n 100 deelnemers aan de start. Opvallend: bij de 10 kilometer ging de overwinning naar Steven Heemskerk. Die kroonde zich eind juni in Finland nog tot wereldkampioen bij de 40-plussers in de discipline cross-country.