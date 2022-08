Rotsen storten omlaag op Marmolada in Italiaanse Dolomieten

In de Noord-Italiaanse Dolomieten zijn rotsen omlaag gevallen op de berg Marmolada. De reddingsdiensten vlogen daarop over het gebied om mogelijke slachtoffers te vinden, meldt het provinciebestuur.

Een woordvoerder zei dat het nog onduidelijk is waarom de rotsen omlaag zijn gevallen. De rotsen vielen naar beneden langs een bergkam op 3.000 meter hoogte, in een moeilijk toegankelijk gebied. Volgens de autoriteiten is het uitgesloten dat daarbij bergbeklimmers zijn getroffen, omdat de paden die zij normaal gebruiken, niet zijn getroffen.

Op de hoogste berg van de Dolomieten zijn op 3 juli elf mensen om het leven gekomen, toen op een andere bergkam een stuk van een gletsjer afbrak en meerdere bergbeklimmers begroef. Acht mensen raakten daarbij gewond, onder wie ook een man en een vrouw uit Duitsland. Experten wezen op de gevolgen van de klimaatverandering. In het gebied was het immers veel warmer dan gewoonlijk.