Slachtoffers Brits ‘bloedschandaal’ krijgen schadevergoeding

Overlevenden en nabestaanden komen in aanmerking voor een schadevergoeding van 100.000 pond (bijna 120.000 euro). De Britse openbare omroep meldt dat het gaat om meer dan 4.000 mensen. De Britse regering bevestigt de interim-betalingen in een verklaring.

De besmettingen vonden plaats in de jaren zeventig en tachtig. Patiënten liepen hiv en hepatitis C op doordat ze een besmet geneesmiddel kregen toegediend. Het ging om een geïmporteerd middel waarin het bloedplasma van duizenden donoren was verwerkt. Sommige van die donoren behoorden volgens critici tot risicogroepen, zoals drugsgebruikers en gedetineerden.

Activisten hebben zich tientallen jaren ingezet om schadevergoeding af te dwingen. Toch kon het besluit om slachtoffers te compenseren met een geldbedrag rekenen op gemengde reacties. Veel patiënten zijn al overleden en niet alle nabestaanden komen in aanmerking voor de schadevergoeding. Die wordt vooralsnog alleen uitbetaald aan overlevenden, weduwen en weduwnaren.

Volgens de BBC zullen de betalingen in oktober gebeuren voor mensen die in aanmerkingen komen in Engeland. Ook mensen in Schotland, Wales en Noord-Ierland zullen de compensatie krijgen.

Slachtoffers en families krijgen momenteel wel financiële steun. Maar de nu besliste vergoeding is de eerste waarmee de overheid instemde om loonverlies, zorgkosten en andere verliezen te compenseren.

“Onrecht rechtzetten”

Premier Boris Johnson zei op Twitter dat het ontstellend is dat de families die door het schandaal zijn getroffen, zo lang hebben moeten strijden om gehoord te worden. “Vandaag beginnen we eindelijk mee om dat onrecht recht te zetten”, klonk het.