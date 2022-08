Hoongelach om antwoord Brooklyn Beckham over hoe hij dure sportwagen kon kopen

Brooklyn Beckham was rustig aan het ‘cruisen’ in zijn rode McLaren P1 toen hij plots in Beverly Hills tegengehouden werd door Daniel Mac. Dat is een populaire TikTokker die zichzelf filmt als hij willekeurige bestuurders van dure wagens vraagt hoe ze die hebben kunnen betalen.

“Hey man, wat doe jij voor werk? Je wagen is geweldig”, zo richt Mac zich tot de jonge Beckham, terwijl hij er in de TikTok-video bij vermeldt dat de McLaren P1 maar liefst 1,2 miljoen euro kost.

Brooklyn Beckham, die regelmatig filmpjes van zichzelf online plaatst terwijl hij aan het koken is, antwoordt twijfelachtig. “Euhm, ik ben een chef”, zegt hij. Waarop Mac meteen repliceert: “Een chef? Echt? Ben je dan de beste chef in de wereld?”

Brooklyn kan daar niet veel meer op zeggen dan “ik probeer dat” al gaf de 23-jarige ook nog wat advies mee voor anderen die het proberen te maken in de culinaire wereld. “Volg gewoon je passie. Blijf doen wat jou gelukkig maakt.”

Op social media menen ze echter een andere reden te weten over hoe Brooklyn die wagen kon veroorloven. Het feit dat zijn ouders, voormalig stervoetballer David Beckham en ex-Spice Girl Victoria Beckham, samen een geschat vermogen hebben van 1 miljard euro bijvoorbeeld. “Wat ik doe voor werk? Mijn ouders zijn rijk en ik chill gewoon wat”, schreef iemand. “Wat ik doe voor werk? Ik ben gewoon geboren”, luidde het bij iemand anders. Of nog: “Ik ben geboren in een familie van multimiljonairs en ik ben nu getrouwd met een miljonairsdochter. Maar ik ben een chef.”