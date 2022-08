Hein Vanhaezebrouck wil voor eigen publiek goede uitgangspositie afdwingen tegen Omonoia Nicosia: “Enige Belgische club die eerst thuis moet spelen”

AA Gent ontvangt morgenavond het Cypriotische Omonoia Nicosia in de Europa League play-offs : “Hier voor eigen publiek moeten we gewoon winnen en hopelijk is het voldoende”, kijkt Hein Vanhaezebrouck alvast vooruit. “Met de warme omstandigheden daar, wacht er jou altijd een moeilijke wedstrijd. Kijk maar naar Antwerp dat vorig seizoen daar met 4-2 verloor.”

Met Roman Bezus heeft Omonoia Nicosia alvast een ideale gids in haar rangen om de trip naar Gent tot een goed einde te brengen: “Davy zal alles aan hem verteld hebben (lacht)”, grapte Hein Vanhaezebrouck in de richting van zijn doelman Davy Roef tijdens de traditionele persconferentie. “Ach, ik lig daar niet wakker van. Er is zoveel verkeer van spelers, dat er altijd wel een link is tussen iemand en je club.”

Bezus verliet twee weken geleden AA Gent maar dat zorgt allerminst voor rancune bij de Gentse coach: “Er is van ons uit een voorstel geweest, daar ging hij niet op in. Dan moet je een beslissing nemen als club en dan hebben we beslist om andere opties te bekijken.” Uiteindelijk trokken de Buffalo’s vorige week met de Zuid-Koreaan Hong een nieuwe middenvelder aan.

© BELGA

Hong miste alvast zijn debuut niet, al moest hij vorige vrijdag in Oostende rond het uur wel geblesseerd naar de kant: “Hong kon gisteren een groot deel van de training afwerken, het ziet er goed uit. Ik weet niet of alle zorgen voorbij zijn maar ik hoop dat het voorbij is. Voorlopig heb ik geen andere probleemgevallen, behalve de jongens die lang out zijn. De groep is vrij fit.”

Weinig personele kopzorgen dus voor Vanhaezebrouck die wel het nodige respect toont voor Omonoia Nicosia: “Het is nooit makkelijk om te spelen tegen Cypriotische teams, zoals we vorig jaar ook merkten tegen Famagusta. We wonnen hier thuis vlot maar verloren daar met 1-0, ze speelden toen heel agressief. Hier voor eigen publiek moeten we gewoon winnen en hopelijk is het voldoende.”

© BELGA

“Met de warme omstandigheden daar, wacht er jou altijd een moeilijke wedstrijd. Kijk maar naar Antwerp dat vorig seizoen daar met 4-2 verloor”, verwijst de Gentse coach naar de moeizame kwalificatie van de Great Old vorig seizoen. “We hebben niet het geluk dat we het thuis kunnen afmaken, we zijn van de drie Belgische teams de enige club die thuis moet beginnen.”

Punten sprokkelen voor de Belgische coëfficiënt

Met Jens Petter Hauge heeft Vanhaezebrouck sinds gisteren wel een extra wapen in huis: “Ik heb nog geen definitief uitsluitsel of Jens Petter al op de Europese lijst zal staan voor deze twee duels, normaal kan die vandaag nog aangepast worden. Natuurlijk ben ik blij als er een spits bij komt, als je weet dat we met Tissoudali toch een belangrijk iemand verloren.”

De Buffalo’s kunnen in twee duels niet enkel hun eigen Europees parcours vormgeven maar ook de Belgische coëfficiënt een duwtje in de rug geven: “Indirect denk je daar aan. Uiteraard zijn we vooral met ons eigen parcours bezig, we willen graag net als vorig jaar een goed parcours afleggen in Europa. Het is anderzijds wel belangrijk om de nodige punten te pakken om zo onze positie te verbeteren. Bij ons valt er binnenkort een minder jaar weg maar we moeten punten pakken, want anders kan er een Europees ticket wegvallen voor de Belgische teams.”