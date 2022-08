Code geel voor delen van het land: “Regen kan met bakken uit de lucht vallen”

Er zijn woensdagvoormiddag felle buien en onweders mogelijk in Vlaanderen, zo voorspellen het KMI en Noodweer Benelux. Voor Oost- en West-Vlaanderen en delen van Wallonië is zelfs code geel voor onweer afgekondigd. “Lokaal kan het om zeer pittige buien gaan, met veel neerslag op korte tijd.” Toch komt aan de hittegolf voorlopig nog geen eind.

ONZE WEERMAN. “Wisselvallige en zwoele zomerdag, vooral namiddag krijgen we intense buien”

De neerslagzones trekken woensdag van het zuidoosten (aan de Frans-Belgische grens) naar het noordwesten over ons land. “Voor de voormiddag zien we een vrij omvangrijk neerslaggebied boven Charleroi. Daar zal dus zeker regen vallen, maar allicht aan een lage intensiteit”, zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux. “In de buurt van Kortrijk zullen de buien allicht feller zijn en ook elders in Vlaanderen kan er lokaal veel regen vallen. Daar waar de onweersbui tot ontwikkeling zal komen, zal het met bakken uit de lucht vallen. Op sommige plaatsen zal dat van het goede te veel zijn.”

LEES OOK. “Dit weekend krijgen we ideale festivaltemperaturen”

Code geel

Het KMI heeft voor woensdagvoormiddag code geel voor onweer afgekondigd voor West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, de kust, Henegouwen, Namen en Luxemburg. Lokaal verwacht het KMI zo’n 10 tot 20 liter per vierkante meter in korte tijd.

Tot hevige windstoten - zoals aan de Eiffeltoren in Parijs- zal het bij ons allicht niet komen en in de namiddag zal het op de meeste plaatsen allicht opklaren. “De temperatuur zal daarvan profiteren en opnieuw richting en zelfs boven de 25 graden gaan”, aldus Roose. “De nationale hittegolf zal inderdaad woensdag nog aanhouden”, zo voorspelt ook David Dehenauw van het KMI. “Pas donderdag of vrijdag zal het kwik in Ukkel allicht niet meer boven de 25 graden gaan en is de hittegolf officieel voorbij.”

In het tweede deel van de namiddag en tijdens de avond zijn er opnieuw onweders, vooral dan in de streken nabij de Franse grens (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg). Die onweersbuien zijn mogelijk minder mobiel, waardoor er veel neerslag kan vallen. Het KMI verwacht zo’n 20 tot 30 liter per vierkante meter in korte tijd of zeer lokaal zelfs 40 liter per vierkante meter.

Nieuwe zomeropstoot?

“Maar dan hebben we het allicht weer even gehad met de regen”, zegt Roose. “De volgende dagen komen we opnieuw in iets rustiger vaarwater terecht, met temperaturen die tussen de 20 en de 25 graden schommelen. Een onbewolkte hemel met veel zon, zoals de voorbije dagen, zal er allicht niet meer inzitten. Er zullen geregeld wat wolkenvelden boven ons hangen.”

De huidige hittegolf mag dan nog niet voorbij zijn, mogelijk komt er al een nieuwe warme periode op ons af. “Het is nu nog onzeker, maar sommige weermodellen lijken vanaf na het weekend te wijzen op een nieuwe zomeropstoot die tot eind augustus zou kunnen blijven duren. Het is nog te vroeg om dat met zekerheid te zeggen”, aldus Roose. “Maar het is zeker op te volgen.”