Cristiano Ronaldo doorbreekt stilte en hekelt media: “Van de 100 verhalen die geschreven werden, kloppen er slechts vijf”

Cristiano Ronaldo heeft nog eens van zich laten horen. De 37-jarige Portugees van Manchester United is het beu dat er in de media overal foute verhalen over zijn persoon opduiken. Over enkele weken wil Ronaldo de waarheid vertellen in een interview.

“Ze zullen de waarheid pas kennen als ze me binnen enkele weken interviewen. De media verspreiden leugens”, reageerde Ronaldo onder een Instagrampost van een superfan, die dinsdagavond zelf ook schreef dat de media foute verhalen naar buiten brengen over zijn held. “Ik heb een notitieboekje en van de 100 verhalen die de laatste maanden over mij verschenen, kloppen er slechts vijf. Stel je eens voor hoe dat is”, aldus Ronaldo.

In de Engelse media doen er dagelijks verhalen de ronde over Ronaldo. Deze week werd er bijvoorbeeld nog geschreven dat de Portugees een negatieve attitude heeft, dat hij zich afzondert op het trainingscomplex en alleen luncht.

Blijft hij of vertrekt hij?

Bovendien circuleren er heel wat transfergeruchten over de spits. Ronaldo kwam begin juli niet opdagen op training omwille van privéredenen en zou ook een transferverzoek ingediend hebben. De club wilde daar aanvankelijk niet aan meewerken, maar na de erbarmelijke competitiestart zou United nu toch aanbiedingen in overweging willen nemen.

Aangezien Ronaldo zelf pas over enkele weken de waarheid wil vertellen in een interview, staat er misschien toch nog wat te gebeuren op de transfermarkt, die in Engeland sluit op 1 september.