Elise Mertens bereikt kwartfinales dubbelspel in Cincinnati

Elise Mertens (ATP dubbel 4) heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op het WTA 1000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.527.250 dollar).

Aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova, met wie ze het topreekshoofd vormt, won Mertens in de tweede ronde met 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4) van de Tsjechische Marie Bouzkova en de Duitse Laura Siegemund. Mertens en Kudermetova waren vrij in de eerste ronde.

In de kwartfinales speelt het Belgisch-Russisch duo tegen ofwel de Roemeens-Italiaanse tandem Irina Camelia Begu/Martina Trevisan ofwel het Canadees-Mexicaans duo Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos.

In het enkelspel nam Mertens (WTA 33) eerder op de dag vlot de eerste horde. Ze versloeg de Oekraïense qualifier Anhelina Kalinina (WTA 53) in twee snelle sets: 6-1 en 6-1.

In de zestiende finales wacht voor Belgiës nummer 1 de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 17), die de Amerikaanse Venus Williams (WTA 1500) uitschakelde in twee sets: 7-5 en 6-1. Mertens trof de 30-jarige ex-nummer 1 van de wereld al tweemaal eerder en ging telkens de boot in.