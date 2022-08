Een pilletje nemen doe je best niet rechtopstaand, maar liggend op je rechterzij

“We waren erg verrast dat je lichaamshouding zo’n enorm effect had op de oplossnelheid van een medicijn”, zo zegt Rajat Mittal. Hij is senior auteur van de studie, een ingenieur aan de universiteit en een expert in vloeistofdynamica of stromingsleer. “Ik heb er nooit over nagedacht of ik het goed of fout deed, maar nu zal ik er zeker aan denken telkens als ik een pilletje neem.”

Het team van Mittal ontwikkelde een model, StomachSim genoemd, dat nu als eerste ooit in staat lijkt te zijn een realistische simulatie van de menselijke maag uit te voeren. Door natuurkunde te combineren met bio- en vloeistofmechanica bootst StomachSim na wat er in de maag gebeurt terwijl het voedsel - of in dit geval medicijnen - verteert.

De meeste pillen beginnen pas te werken als de maag hun inhoud in het darmkanaal uitstoot. Dus hoe dichter een pil bij het onderste deel van de maag (het antrum) belandt, hoe sneller ze begint op te lossen en hoe sneller de inhoud via het maagportier (pylorus) in de twaalfvingerige darm terechtkomt. En hoe sneller ze dus beginnen te werken.

Als je een pil in dit deel van je maag wil mikken, moet je inspelen op de zwaartekracht en de natuurlijke asymmetrie van je maag. Lees: je houding tijdens het innemen is cruciaal.

In totaal testten de onderzoekers vier houdingen. Een pilletje innemen terwijl je op je rechterzij ligt, bleek verreweg het beste. De pillen kwamen terecht in het diepste deel van de maag en losten 2,3 keer sneller op dan bij een rechtopstaande positie. Op je linkerzij liggen was het slechtst. De wetenschappers waren erg verrast toen ze ontdekten dat als een pil tien minuten nodig heeft om op te lossen als iemand op zijn rechterzij lag, het 23 minuten kon duren om op te lossen bij een rechtopstaande houding en meer dan 100 minuten bij iemand op de linkerzij.

“Voor oudere, zittende of bedlegerige mensen kan het een enorme impact hebben of ze nu naar links of rechts draaien”, aldus Mittal.

© Johns Hopkins University

In toekomstig onderzoek willen de onderzoekers onder meer proberen te voorspellen hoe de veranderingen in de biomechanica van de maag invloed hebben in de manier waarop het lichaam medicijnen opneemt en hoe voedsel in de maag wordt verwerkt.