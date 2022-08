Team Antwerp 3x3 neemt het in Lausanne op tegen Partizan Belgrade en Ulaambaatar MMC

De loting van de 3X3 World Tour in het Zwitserse Lausanne brengt Team Antwerp, nummer 3 op de wereldranking, in poule C met het Servische Partizan Belgrade (nummer 11 worldranking) en Ulaanbataar MMC Energy (Mongolië, worldranking 6). Zaterdag en zondag gaat het toernooi in Zwitserland door.

Team Antwerp werkt voor het 3X3 EK met de 3X3 in het Oostenrijkse Graz (9-11 september) nog twee prestigieuze World Tour toernooien af. Komend weekend in het Zwitserse Lausanne en op 27 en 28 augustus in het Hongaarse Debrecen.

Zaterdag in Lausanne zit Team Antwerp, met Nick Celis, Dennis Donkor, Thibaut Vervoort en Caspar Augustijnen in poule C met het Servische Belgrade Partizan en het Mongoolse Ulaanbaatar (MMC Energy). De top 2 van de vier groepen is geplaatst voor de kwartfinales. Op de World Tour in Lausanne is er naast een pak punten ook een grote prijzenpot. De winnaar krijgt maar liefst 40.000 dollar. Voor de nummer 2 ligt er 30.000 dollar te wachten. Van nummer drie naar zes gaat het respectievelijk naar 22.000, 16.000, 10.000 en 4.000 dollar.