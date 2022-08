Geïrriteerde Serena Williams slaat persconferentie (opnieuw) over na kansloos verlies tegen toptalent Emma Raducanu op WTA Masters Cincinnati

De wedstrijd tussen de 40-jarige Williams en de 19-jarige Raducanu was een echte ‘Battle of the generations’. Toen de Britse geboren werd in november 2002 was Williams al de onbetwiste nummer één ter wereld en had zij al vier grandslamtoernooien gewonnen in het enkelspel. Intussen staat haar teller op 23 Grand Slams.

Raducanu, die vorig jaar als qualifier onverwacht de US Open won, begon dinsdag sterk aan de partij tegen Williams en liep snel 4-1 uit. De Amerikaanse beperkte de schade nog enigszins, maar kon niet verhinderen dat Raducanu de eerste set met 6-4 binnenhaalde. Set twee was een maat voor niets, de Britse gunde haar tegenstander geen spelletje meer. De partij duurde 1 uur en 5 minuten.

In de volgende ronde treft Raducanu de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-22). Die won in haar eerste ronde van de Estse Kaia Kanepi (WTA-31).

Eind deze maand doet Serena Williams op de US Open nog eens een gooi naar een 24e Grand Slam. Wellicht wordt dat haar laatste toernooi in haar carrière.

Geen persconferentie, geen interviews

Na de wedstrijd had Serena Williams geen zin in de persconferentie. Net als na haar verlies in Toronto van vorige week sloeg ze die zomaar over. Bovendien had ze geen zin in het gebruikelijke interview op het veld na de wedstrijd en liep ze zonder commentaar van het veld. Sinds de aankondiging van haar afscheid gaf ze nog geen persconferentie. Serena loopt duidelijk geïrriteerd rond.

Williams verliet het veld wel onder luid applaus, maar dus zonder speech:

Raducanu sprak wel:

