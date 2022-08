VRT zendt 26 verbannen afleveringen van ‘FC De Kampioenen’ met personage BTW opnieuw uit

Om de zoveel jaren begint de herhalingscarrousel van FC De Kampioenen opnieuw vanaf het begin. In 2011 werd echter voor het eerst beslist om jaargangen 9 en 10 niet meer uit te zenden omdat dit de minder populaire episodes zijn met Bernard Theofiel Waterslaeghers als antagonist. De rosse kok, die werd aangesproken als BTW, moest aan het einde van de jaren negentig Jacques Vermeire (DDT) doen vergeten, maar het personage sloeg niet aan. Met de jaren ontstond de perceptie – mede door de laagste kijkcijfers die ooit werden genoteerd voor de serie – dat dit de slechtste afleveringen van FC De Kampioenen waren. En dus werden de afleveringen opnieuw overgeslagen in 2014. Na de laatste aflevering van reeks 8 ging het onmiddellijk naar reeks 11. In 2017 gebeurde dat opnieuw. In 2020 kwam BTW even terug op het scherm, omdat het personage zijn opwachting maakte in de laatste Kampioenen-film die toen uitkwam in de bioscoop.

De voorbije weken bleek dat de VRT om diverse redenen 19 afleveringen van Vlaanderens populairste comedy niet meer gaat uitzenden, maar de 26 eerder verbannen afleveringen met BTW worden wel weer uitgezonden. We zitten inmiddels ver in het achtste seizoen. BTW inbegrepen, de eerste aflevering van jaargang 9, staat gewoon gepland op donderdag 25 augustus. De BTW-afleveringen zijn één van de weinige jaargangen die nog compleet worden aangeboden. “Ooit heb ik wel eens gezegd dat ze die afleveringen ook voor mij niet meer hoefden uit te zenden. Maar op dit moment maakt het me eigenlijk niet zoveel meer uit”, zegt acteur Jakob Beks. “Met de jaren heb ik almaar meer afstand van die rol kunnen nemen. Het is tenslotte bijna een kwarteeuw geleden opgenomen. Als het nu toch weer op het scherm komt, zal het mij zeker niet storen. Als het passeert op mijn netvlies terwijl ik aan het zappen ben, kijk ik misschien wel. Wist je dat mensen me geregeld zeggen dat die episodes niet zo slecht waren?”

Hoewel zijn passage geen succes was, zijn de bruggen tussen de acteur en FC De Kampioenen nooit opgeblazen. “Zo ben ik nog opgedoken als bakker in de allerlaatste film. Al heb je me daarin gemist als je op het verkeerde moment met de ogen knipperde.” (lacht)