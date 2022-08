In het Antwerpse district Hoboken is dinsdagavond een man ernstig gewond geraakt bij een schietpartij aan de Lageweg. Dat bevestigt de lokale politie. Die houdt nog een zoekactie in de omgeving om een eventuele verdachte te vatten.

Over de omstandigheden van het incident is verder nog maar weinig geweten. Het 27-jarige slachtoffer zou op straat zijn aangetroffen. De politie heeft een perimeter ingesteld en speurt de omgeving af.