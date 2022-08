Simpeler, goedkoper en duurzamer: FIA keurt nieuwe motorregels Formule 1 vanaf 2026 goed

Simpeler en goedkoper. Vanaf 2026 zullen de motoren in de Formule 1 hier rekening mee moeten houden. Ook zouden de bolides volledig op duurzame brandstof moeten draaien vanaf dan. Hiermee hoopt de FIA dat er meer autofabrikanten willen instappen. Zowel Porsche en Audi kondigden al aan interesse te hebben.

Het nieuwe motorreglement waar de Formule 1-teams vanaf 2026 mee te maken hebben, is goedgekeurd door de internationale autosportfederatie FIA. Dat betekent dat de teams nu duidelijkheid hebben over de regels die over vier jaar ingaan. De motoren moeten simpeler en daarmee goedkoper worden en volledig op duurzame brandstof gaan draaien. Het aandeel elektrisch vermogen van de auto’s gaat flink omhoog.

De leiding van de Formule 1 hoopt dat met een minder complex motorreglement meer autofabrikanten willen instappen. Porsche en Audi hebben al aangegeven de Formule 1 in te willen zodra het reglement in 2026 ingaat. Porsche gaat dat vermoedelijk doen als motorleverancier van Red Bull, de renstal van wereldkampioen Max Verstappen. Audi zou een team willen overnemen, mogelijk Alfa Romeo.

Het nieuwe reglement past in de ambitie van de Formule 1 om vanaf 2030 CO2-neutraal te zijn. De FIA heeft bij het vaststellen van de regels nauw samengewerkt met zowel huidige motorleveranciers in de Formule 1 als partijen die interesse hebben om in te stappen.