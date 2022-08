Stekende pijn die studente Valeriya (23) tijdens blokken plots voelt, blijkt kogel: politie start onderzoek naar schutter

Ze was rustig in de tuin aan het studeren, toen de 23-jarige Valeriya uit het Vlaams-Brabantse Keerbergen plots een stekende pijn voelde in haar nek. In het ziekenhuis bleek dat ze geraakt werd door een kogel. Dokters slaagden erin verschillende stukjes lood uit haar lichaam te halen. Maar naar de schutter ontbreekt voorlopig elk spoor.