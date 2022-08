Goed nieuws voor AA Gent? Europa League-tegenstander Omonoia zet sterspeler terug naar U19-team

Loizos Loizou, de 19-jarige absolute sterspeler van Omonoia Nicosia zal vandaag niet met zijn ploegmakkers afreizen naar Gent. Loizou werd door het Omonoia-bestuur teruggezet naar het U19-elftal omdat hij een transfer wil afdwingen.

Zo werd hij de voorbije weken al in verband gebracht met onder meer een Nederlandse club. Omonoia was evenwel niet onder de indruk van het uitgebrachte bod en maakte duidelijk dat geïnteresseerde clubs met meer geld over de brug zouden moeten komen om Loizou los te weken.

De familie en entourage van Loizou uitte de voorbije dagen nogal weinig subtiel hun ongenoegen via sociale media, wat de stemming in de Omonoia-bestuurskamer niet bepaald positief beïnvloedde. Nu wordt Loizou voor onbepaalde tijd teruggezet naar een jeugdelftal. Vorig jaar was de 19-jarige rechterflankaanvaller in beeld bij Club Brugge nadat hij twee keer scoorde in de Europese voorrondeduels van Omonoia Nicosia tegen Antwerp. (ssg)