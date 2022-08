Bij een test van 25 robotmaaiers door Test Aankoop is één exemplaar gebuisd op alle veiligheidstests. “Hij rijdt over je voeten en over houten afsluitingen”, zegt Laura Clays, woordvoerder van de consumentenorganisatie. Het is al de tweede keer dat een model van Ambrogio niet door deze tests raakt. De FOD Economie is gestart met een onderzoek.