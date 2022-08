‘Das Boot’-regisseur Wolfgang Petersen overleden

Wolfgang Petersen, die de bekende en veelgeprezen Duitstalige film ‘Das Boot’ regisseerde, is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn dood werd dinsdagavond bekendgemaakt door zijn productiemaatschappij. Hij stierf aan alvleesklierkanker omringd door zijn familie in zijn huis in Brentwood, een deel van Los Angeles.