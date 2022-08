Nairo Quintana verlengt contract bij Arkéa-Samsic: “Het team is gegroeid sinds ik er ben”

Arkéa-Samsic maakte dinsdag bekend dat Nairo Quintana ook in de toekomst nog voor de Franse wielerformatie zal rijden. De Colombiaanse klimmer kreeg door de sterke resultaten in onder andere de Ronde van Frankrijk (waarin hij zesde werd) en Tour de la Provence (eindwinst) een contractverlenging. Quintana komt al sinds 2020 uit voor Arkéa-Samsic. Deze week start hij ook in de Vuelta, waar hij als kopman wordt uitgespeeld.

Ploegmanager Emmanuel Hubert ziet de contractverlenging van Quintana als een logische stap in de evolutie van het team. “De ploeg klopt nu op de deur van de WorldTour. Samen met Nacer Bouhanni en Warren Barguil is Nairo een van de drijvende krachten binnen de ploeg. Hij is een leidersfiguur en duwt de jongeren naar een hoger niveau. Hij is een klimmer van wereldklasse en had in elk opzicht een voorbeeldig seizoen 2022, zowel in de korte rittenkoersen als de Tour de France. Dat scenario hopen we te herhalen in de Vuelta.”

Voor Quintana voelt zijn nieuwe ploeg als familie, laat hij weten in een bericht op de website van de wielerformatie. Het is een belangrijke reden waarom hij zijn lot verder blijft verbinden aan Arkéa-Samsic. “Ik heb veel waardering voor Emmanuel Hubert. Hij reikte me de hand aan het einde van 2019 en ik ben hem niet vergeten. Het team is gegroeid sinds ik er ben, en dat blijft het doen.”