Tom’s Brouwerij uit Wijer lanceert twee soorten gin

“Sinds onze start gaat het inderdaad snel. We zitten ondertussen al aan tien bieren, maar nu wilden we ons assortiment graag uitbreiden met gin. Hiervoor hebben we samengewerkt met Kris Vangrieken van ‘t Stookkot in Hasselt. Samen hebben we het recept op punt gesteld voor twee nieuwe soorten gin”, zo stelt Tom met trots zijn nieuwe creaties voor. “De ‘Hoppy Gin’ is een knipoog naar de bieren, want er zit een subtiel toets van hop in. De ene gin is hop, de andere is hot. Want in de ‘Spicy Gin’ zit de pikante peper Naga Jolokia. Het resultaat is best wel pittig, maar er zit ook balans in hoor. Er gaat geen stoom uit neus en oren komen van wie deze gin proeft”, zo legt Kris Vangrieken uit. Op zaterdag 20 augustus kunnen liefhebbers deze gins voor het eerst proeven. “We organiseren dan een concert naast onze brouwerij aan de Verlaerstraat in Wijer. We hebben een optreden van het duo We Two, en popkoor Vocal 4’s komt ook. Wie interesse heeft, kan zich nog snel inschrijven” zo zegt Caroline. len

Inschrijven voor het optreden op 20 augustus waar de gin het eerst wordt geschonken, kan via de facebook-pagina van Tom’s Brouwerij.