Waarom het zo lang duurde om het extreemrechtse Frontnacht te annuleren

Het Iepers stadsbestuur trekt de vergunning van het rechts-extremistische festival Frontnacht dan toch in. Goed tien dagen nadat het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, een rapport opstelde waarin het wijst op allerlei banden met neonazisme en neofascisme. Dat het Iepers schepencollege de zaak lang liet aanslepen, joeg zelfs de nationale partijen op de barricaden.

Er komt dan toch geen eerste editie van het radicaal-rechtse festival Frontnacht. Het schepencollege van het West-Vlaamse Ieper, waar het muziekfestival op 27 augustus zou plaatsvinden, trok gisteren alsnog de vergunning in. Bevoegd schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) verwees naar een recentelijk rapport van het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Uit die nota, die al op 5 augustus werd opgeleverd, blijkt duidelijk dat de bands die zouden optreden op Frontnacht stuk voor stuk gelinkt zijn aan neofascistische en neonazistische groeperingen. De beveiliging van het festival zou bovendien gebeuren door een privémilitie rond de beruchte Vlaamse neonazi Tomas Boutens. Dat Ieper de beslissing nu pas neemt, elf dagen nadat het OCAD haar rapport doorstuurde, komt omdat het schepencollege gisteren pas voor het eerst weer bijeenkwam na een vakantie.

Banden waren al lang duidelijk

De grote vraag is waarom het stadsbestuur het festival in eerste instantie toch vergunde. De banden met extremistisch-rechts waren immers al maanden duidelijk. Niet alleen wordt Frontnacht georganiseerd door de vzw IJzerwake, de Vlaams-radicale afscheuring van de IJzerbedevaart. De bands die zouden optreden stonden eind mei al te blinken op de affiche. Onze zusterkrant De Standaard publiceerde toen ook een artikel waarin de linken met het neonazisme werden aangehaald. Kort daarna diende de organisatie pas een aanvraag in bij het Iepers stadsbestuur. Willem De Wit, voorzitter van IJzerwake, benadrukte toen dat Frontnacht “niets te maken heeft met nazisme en fascisme”.

Bronson, een van de bands die op de affiche stonden. — © Youtube

Hoewel de Ieperse schepen Desmadryl toen na simpel opzoekingswerk had kunnen weten dat dat niet strookte met de werkelijkheid, kreeg Frontnacht toch een vergunning. Maar wel onder voorwaarden: mocht blijken dat er tóch banden zouden zijn met neonazi’s, dan zou de vergunning geschrapt worden. Om de vergunning al bij voorbaat te weigeren, had Desmadryl naar eigen zeggen “juridisch gezien geen poot om op te staan”. Al zegt hij ook dat hij de organisatie de kans wou geven om een aangepast programma uit te werken.

Stroomversnelling

Toen ook bleek dat de Europese inlichtingendiensten gealarmeerd waren door Frontnacht, kwam de terugtrekking van de vergunning helemaal in een stroomversnelling. Plots richtten zelfs de nationale politieke partijen hun vizier op het Iepers stadsbestuur. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau poneerde fors dat hij uit de Ieperse coalitie zou stappen mocht het festival doorgaan.

En ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert liet weten een terugtrekking van de vergunning te steunen. Al was toen eigenlijk al lang geweten welke richting de Ieperse beslissing zou uitgaan: een annulatie van het festival. Frontnacht zelf legt zich daar niet meteen bij neer. Organisator IJzerwake liet gisteren weten “de verdere koers nog te zullen bepalen”. Wellicht eisen ze een schadevergoeding van het Iepers stadsbestuur. De IJzerwake op 28 augustus gaat wel gewoon door.