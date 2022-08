Rani Rosius weet zich niet te plaatsen voor finale 100m op EK: “Wesp en valse start haalden me uit mijn concentratie”

Rani Rosius is er niet in geslaagd om te stunten op het EK in München. Onze jonge landgenote plaatste zich voor de halve finales, maar moest daar haar meerdere erkennen in haar concurrenten. Rosius finishte in haar halve finale als zesde in 11.53.

Rani Rosius begon vol goede moed aan haar halve finale op de 100 meter. Toch werd onze landgenote even uit haar concentratie gehaald nog voor ze haar race kon lopen. “Een wesp maakte het onze landgenote bijzonder lastig om in uiterste concentratie te starten. “Die west bracht me wat uit mijn concentratie.”

En dan was er ook nog een valse start van de Franse Leconte naast Rosius. “Ik zag ze vertrekken en was daarmee nog meer uit mijn concentratie. Daardoor moest ik helemaal alleen aan de buitenkant lopen. Ik wist niet wat of waar ik aan het lopen. Vervelend. Maar ergens is dat ook wel goed, je loopt dan echt je eigen wedstrijd. Alles moest beter dan in de reeksen, maar dat was moeilijk als er zo veel in je hoofd speelt.”

“Maar ik ben wel echt heel tevreden om als 22-jarige in een halve finale te staan. Nu komt er nog die 4x100 aan. Met Delphine Nkansa hebben we daar nog een heel snelle dame aan de start.”

De halve finales zijn tevens ook het eindstation voor Delphine Nkansa. De nog altijd maar 20-jarige Nkansa had nog een knap eindschot in de benen, maar moest zich uiteindelijk tevredenstellen met de vierde plek in 11.39. Eerder op de dag wist ook Kobe Vleminckx zich niet te plaatsen voor de 100m-finale bij de mannen. Onze landgenoot werd zevende in zijn halve finale in 10.34.