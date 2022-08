Isaac Kimeli kraakt in het slot en ziet medailledroom in rook opgaan op EK: “De concurrentie was gewoon te sterk”

Isaac Kimeli is er niet in geslaagd om een medaille te veroveren op de 5000m op het EK in het Duitse München. Onze landgenoot leek met nog 500m te gaan mee met de besten te strijden om de medailles, maar een inzinking in het slot zorgde ervoor dat Kimeli helemaal stilviel en pas elfde werd. Geen medaille dus.