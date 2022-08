Blinden zien opnieuw dankzij implantaat op basis van varkenshuid

Een kleine, maar beloftevolle Zweedse studie: patiënten die leden aan Keratoconus, een oogaandoening waarbij het hoornvlies alsmaar dunner wordt, kregen deels of soms zelfs volledig hun zicht terug dankzij een innovatief implantaat. Het bestaat voornamelijk uit collageen en andere afgeleiden van varkenshuid, waardoor de kans op afstoting kleiner is dan bij hoornvliezen van donoren. Bovendien is de operatie bij dit implantaat minder riskant of zwaar.