(Bijna) gepensioneerden onder elkaar: Philippe Gilbert en Iljo Keisse nodigen Tom Dumoulin meteen uit voor een fietstochtje

Tom Dumoulin kondigde nog maar pas zijn definitief afscheid van het wielrennen aan of hij heeft al enkele aanbiedingen om te gaan fietsen op zak. Philippe Gilbert, die aan het eind van het seizoen ook zijn fiets aan de haak hangt, zag zijn kans om de Nederlander uit te nodigen voor een fietstocht op het parcours van de Amstel Gold Race. Ook Iljo Keisse zag wel iets in zo’n tochtje.

Tom Dumoulin, Philippe Gilbert en Iljo Keisse. De drie renners zullen volgend seizoen niet meer in het peloton te bezichtigen zijn. Terwijl Gilbert en Keisse pas aan het eind van het seizoen afscheid nemen van de wielersport, kondigde Dumoulin aan dat hij met onmiddellijke ingang het wielrennen vaarwel zegt.

Gilbert zag zijn kans om Dumoulin meteen te vragen om eens samen te gaan fietsen. Op een parcours dat voor beide heren speciaal is. “Binnenkort kunnen we eens samen gaan fietsen op het parcours van de Amstel Gold Race. En daarna een koffie drinken in Eijsden”, knipoogde Gilbert naar zijn zeges in de Amstel Gold Race.

Ook Iljo Keisse zag dat ritje wel zitten. Al had hij wel een voorwaarde om mee te gaan. “Als daar een kanaal ligt, rij ik oo mee”, aldus Keisse.

