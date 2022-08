“Wisselvallige en zwoele zomerdag, vooral namiddag krijgen we intense buien”

Vandaag krijgen we een wisselvallige en zwoele zomerdag. In de loop van de dag zullen er rond en boven Limburg buien tot ontwikkeling komen. Vooral namiddag kunnen sommige buien zeer intens worden met overvloedig veel neerslag in korte tijd. Het is niet uitgesloten dat er zeer lokaal meer dan 30 liter per vierkante meter in minder dan een uur tijd valt. Daarbij is er dan uiteraard ook kans op onweer.