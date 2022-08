Kans is groot dat 2022 een recordjaar wordt qua vissterfte

De kans is groot dat het ook voor de vissen in onze waterlopen een dramatisch jaar wordt. Voor de eerste helft van 2022 ligt het aantal gevallen van vissterfte al hoger dan in dezelfde periode van het recordjaar 2020. De uitzonderlijke droogte en de lage waterstanden maken de situatie alleen maar erger.