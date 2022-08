Niels Pittomvils is ook na negen onderdelen twaalfde in de tienkamp op de Europese atletiekkampioenschappen in München. In het speerwerpen werd hij dertiende met een worp van 56m30, goed voor 682 punten. Dat is zijn beste prestatie dit seizoen, maar wel ruim onder zijn persoonlijk record (62m77) .

In de stand heeft Pittomvils 7.198 punten. De Zwitser Simon Ehammer gaat aan de leiding met 7.842 punten, voor de Estlander Janek Oiglane (7.683) en de Duitser Niklas Kaul (7.664). Om 21u35 volgt de afsluitende 1.500 meter.

Pittomvils opende maandag de eerste wedstrijddag met een achttiende plaats op de 100 meter (11.32; 791 punten) en een veertiende plaats in het verspringen (7m10; 838 punten), telkens een seizoensbeste. In het kogelstoten werd hij nadien derde (15m25; 805 punten). In het hoogspringen tekende Pittomvils vervolgens ook voor een seizoensbeste met een zevende plaats in 2m02 (822 punten). Op de 400 meter sloot hij de eerste wedstrijddag als achttiende af in 51.09 (765 punten), ook zijn beste tijd dit seizoen. Dinsdag sprokkelde hij op de 110 m horden 873 punten met een seizoensbeste van 14.81, goed voor de negende plaats op dit nummer. In het discuswerpen liet hij met 46m77 (803 ptn) de derde prestatie optekenen, zijn beste notering dit jaar. In het polsstokspringen liep het mis. Hij werd dertiende met 4m70 (819 ptn), terwijl zijn persoonlijk record 5m36 is.

De 30-jarige Pittomvils heeft op de tienkamp een persoonlijk record van 8.222 punten. Het Belgische record is in handen van Hans Van Alphen (8.519 ptn). Thomas Van der Plaetsen, de Europese kampioen van 2016, neemt niet deel aan de tienkamp in München. Hij ondervond nog te veel hinder van een recente voetblessure. Pittomvils was lange tijd out nadat hij vorige zomer zijn achillespees scheurde.