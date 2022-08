Britse zanger en acteur Darius Campbell Danesh plots overleden op 41-jarige leeftijd

Danesh werd op 11 augustus, acht dagen voor zijn 42e verjaardag, dood aangetroffen in zijn appartement in Rochester, in het Amerikaanse Minnesota. “De lokale politie bevestigt dat er geen tekenen van opzet of verdachte omstandigheden waren”, zo luidt het in een mededeling van de familie. “De oorzaak van zijn plotselinge dood is op dit moment nog onbekend. Er zijn medische onderzoeken aan de gang.”

Darius Campbell Danesh was een singer-songwriter uit Glasgow en had een Schotse moeder en een Iraanse vader. Hij deed een eerste poging om door te breken in 2001, in de talentenjacht ‘Popstars’ op ITV. Hij bracht toen een theatrale vertolking van ‘Baby One More Time’ van Britney Spears. Een jaar later werd hij derde in talentenjacht ‘Pop Idol’, in een finale die door meer dan dertien miljoen mensen werd bekeken. Na de show wees Danesh nog een platencontract van jurylid Simon Cowell af om samen te gaan werken met producer Steve Lillywhite. Samen maakten ze de single ‘Colourblind’, die op nummer 1 kwam te staan in de Britse hitlijsten. Zijn album ‘Dive’ bereikte de top 10. Nadien zou Danesh nog vier hits scoren: ‘Rushes’, ‘Incredible’, ‘Kinda Love’ en ‘Live Twice’.

Ondertussen bouwde de man ook een succesvolle toneelcarrière uit, met optredens in ‘Chicago’, ‘Guys and Dolls’, ‘Gone With the Wind’ en ‘Funny Girl’. En in 2010 won hij de ITV-wedstrijd ‘Popstar to Operastar’, wat hem enkele operarollen opleverde.

Maar dan kwamen er gezondheidsproblemen. In 2010 brak hij zijn nek tijdens een auto-ongeval in Spanje en zeven jaar later belandde hij in een bijna fatale coma nadat hij per ongeluk vuil water uit de Theems had gedronken.

Danesh woonde al jaren in de Verenigde Staten. In 2011 trouwde hij met het Canadese fotomodel Natasha Henstridge, maar in 2018 ging het koppel opnieuw uit elkaar.