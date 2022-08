Polsstokspringer Ben Broeders wil beter doen dan op het WK: “Revanche nemen op mijn gevoel van in Eugene”

Ben Broeders werkt donderdag de kwalificaties van het polsstokspringen af op het EK atletiek in München. Hij wil er beter doen dan zijn elfde plaats op het WK in Eugene. “Ik wil meer plezier beleven. Als je je amuseert, is het makkelijker om resultaten te boeken”, klinkt het.

Na Eugene had Broeders het erg zwaar. “Ik was op”, zegt hij daar nu over. “Het WK heeft veel van mij gevraagd, mentaal en fysiek. Daarna heb ik een weekje vrijaf genomen en heb ik een trouwfeest meegepikt. Het was even ontspannen. Een wedstrijd bij mij in Leuven vorige week heeft mij opnieuw energie gegeven. Ik voel me oké, maar wat er nog in de tank zit, gaan we dit weekend pas weten. Ik heb in deze periode van het seizoen alleszins bewust voor een beperkt programma gekozen, om dit EK nog vol energie te kunnen afwerken.”

De nationale recordhouder wil iets rechtzetten in München. “Ik wil vooral revanche nemen op mijn gevoel van in Eugene”, zegt Broeders. “Je gaat mij niet horen zeggen dat ik voor het podium naar München gekomen ben. Ik wil gewoon een beter gevoel hebben dan op het WK, meer in de wedstrijd zitten en meer plezier beleven. Als je je amuseert, is het makkelijker om resultaten te boeken.”

Zo veel makkelijker dan op het WK wordt het voor Broeders niet om een medaille te veroveren op het EK. “Acht van de twaalf finalisten op het WK, waren Europeanen, dus ook hier zal het niveau hoog liggen.”