Intermarché-Wanty-Gobert mikt met Meintjes, Hirt en Pozzovivo op top tien in de Vuelta: “Maar we kunnen op alle terreinen scoren”

De Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, de Tsjech Jan Hirt en de Italiaan Domenico Pozzovivo moeten voor Intermarché-Wanty-Gobert de speerpunten worden in de komende Ronde van Spanje. Die start vrijdag in Utrecht en eindigt op 11 september in Madrid.

Alle drie de renners eindigden dit jaar in de top 10 van een grote ronde, zo bracht de World Tour-ploeg dinsdag in herinnering tijdens de voorstelling van de selectie voor de Vuelta. Meintjes werd achtste in de Ronde van Frankrijk, terwijl Hirt en Pozzovivo respectievelijk zesde en achtste eindigden in de Ronde van Italië.

Voor Meintjes wordt het al zijn achtste deelname aan de Ronde van Spanje, met een 10e plaats in 2015 en een 12e plaats in 2017 als beste resultaten. Vorig jaar moest hij in de voorlaatste etappe opgeven terwijl hij in de top 10 figureerde. Voor Hirt en Pozzovivo (6e in 2013) wordt het hun vierde Vuelta.

© AFP

Twee Belgen aan de start

Naast dat trio kopmannen vaardigt Intermarché-Wanty-Gobert ook twee Belgen af: sprinter Gerben Thijssen en de ervaren Jan Bakelants, die aan zijn vijfde Vuelta zal starten. De Nederlander Boy van Poppel, de Deen Julius Johansen en de Est Rein Taaramäe - vorig jaar winnaar van de 3e etappe en twee dagen drager van de rode trui - vervolledigen de selectie.

“Door voldoende klimmers af te vaardigen kunnen we onze tactische opties verruimen in functie van een top 10-plaats in het eindklassement”, aldus sportdirecteur Pieter Vanspeybrouck in een officieel communiqué.

“Zo kunnen we bijsturen na de te verwachten chaotische eerste week in Nederland en de explosieve passage in het Baskenland. Onze sprinter Gerben Thijssen zette dit seizoen serieuze stappen voorwaarts, zijn briljante zege in de Ronde van Polen toont dat hij klaar is om ook hier voor zege mee te sprinten in de vlakke etappes. Julius Johansen en Boy van Poppel zijn twee vaste elementen uit zijn locomotief. Met Jan Bakelants en Rein Taaramäe beschikken we ook nog eens over troeven in de overgangsetappes. Ik ben ervan overtuigd dat we op alle terreinen kunnen scoren.”