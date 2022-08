Lommel SK heeft nieuwe versterking bijna beet: Dylan Dassy traint al mee

Dylan Dassy (19) is sinds maandag aan het trainen bij Lommel SK. Groen-wit wil de linkerflankverdediger, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, definitief overnemen van KV Mechelen.

Er is alleen nog één obstakel: groen-wit twijfelt over de fitheid van Dassy. Met de speler is er reeds een persoonlijk akkoord, maar op clubniveau (nog) niet. Dassy ligt tot 2025 onder contract Achter De Kazerne, Lommel SK moet dus een vergoeding op tafel leggen. De voormalig jeugdinternational moet de concurrentie aanscherpen met de Braziliaan Caio Roque. De Noord-Limburgers zijn ook nog op zoek naar een aanvaller.