Eliott Crestan wil zich tonen op 800m in München: “Een finale moet mogelijk zijn”

Eliott Crestan loopt donderdag de eerste ronde van de 800 meter op het EK atletiek in München. De 23-jarige Crestan voelt zich steeds sterker nadat hij dit voorjaar een stressfractuur opliep. “Ik ben beter dan in Eugene”, klinkt het alvast gemotiveerd.

“Ik voel me steeds beter”, zegt Crestan, die in juli zonder één 800 meter in de benen naar het WK trok en daar sneuvelde in de reeksen. “De chrono’s die ik op training loop, zijn ook steeds sneller. Ik ben beter dan in Eugene. Die drie weken extra waren belangrijk voor mij. Ik heb vooral op mijn snelheid gewerkt. Zelfs toen ik nog in Eugene zat, ben ik al volop in de snelheidstrainingen gevlogen.”

Nu de vorm weer groeit, start de 800 meterloper met behoorlijke ambities in München. “Minstens een ronde overleven, dat is mijn doel hier”, zegt hij. “In de eerste ronde sneuvelen zou echt niet leuk zijn, en eigenlijk hoop ik zelfs op de finale. Op training loop ik dezelfde tijden als voor het WK indoor in Belgrado, waar ik de finale haalde, dus dan moet de finale hier ook mogelijk zijn. Alles is mogelijk, alleen blijft het de 800 meter, die altijd een beetje een loterij is.”

Crestan hoopt dat er in de eerste ronde wat doorgelopen wordt. “Een snelle wedstrijd zou in mijn voordeel zijn. Dan heb ik meer kans om door te stoten via de verliezende tijden, maar nu mijn snelheid weer op punt staat, heb ik ook genoeg vertrouwen in mijn eindspurt om het af te maken na een trage, tactische wedstrijd.”